كتاب جدة يجمع عطر الشعر برائحة الورق في أمسية على شاطئ أبحر

المواطن ـ جدة:

ما بين عناق “البحر”، و”السماء”، شكَّلت أمسية شعرية ضمن فعاليات المعرض الدولي الثالث للكتاب بجدة، ليلةً من ليالي الشعر لوجوه سعودية شابة، تفاعل معها الحضور في المسرح على شواطئ أبحر.

وبدأت الأمسية الشعرية، التي قدمها الدكتور سامي جريدي بالغزل في عروس البحر الأحمر جدة؛ حيث اجتمع عطر الشعر مع رائحة الورق، في إشارة إلى معرض جدة للكتاب الذي تجري فعالياته حاليًّا.

وشارك في الأمسية الشعرية عددٌ من الشعراء الشباب، وهم الشاعر السعودي إياد حكمي، والشاعرة السعودية عطاف سالم، إضافةً إلى الشاعر الشاب محمد التركي.

وتواصلت الندوة بإلقاء عددٍ من القصائد الشعرية من طرف الشعراء الثلاثة، حملت عناوين مختلفة، وتفاعل معها الحضور في المسرح، وألقت الشاعرة عطاف سالم قصيدتين بعنوان “مناجاة”، و”سكرة”.







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