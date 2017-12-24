كلاسيكو الأرض يضع زيدان في دائرة الخطر لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض نادي ريال مدريد الإسباني لخسارة قاسية ومُذلّة من برشلونة في إطار لقاءات الجولة ال17 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأتى كلاسيكو الأرض مخيباً للآمال للريال وجماهيره؛ بسبب الأداء السلبي الذي ظهر عليه الفريق الملكي أمام غريمه في مباراة الأمس.

وتسببت خسارة ريال مدريد في وضع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في دائرة الخطر، حيث قد يتم إقصاؤه وإقالته من تدريب الريال خلال الفترة المقبلة.

وبدأ زيدان الموسم الحالي مع ريال مدريد بأداء متذبذب في بطولة الدوري الإسباني، حيث يتواجد الملكي في المركز الرابع في ترتيب فرق الليجا وبفارق 14 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وعلى الرغم من فوز الريال ببطولة كأس العالم للأندية يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري على حساب جريميو البرازيلي، لكن يبدو أن خسارة الكلاسيكو قد تدفع الريال لذبح زيدان والتخلص منه.

تولى زيدان تدريب ريال مدريد في يناير من عام 2016 خلفاً للمدرب الإسباني رفائيل بينتيز.







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