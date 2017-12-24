كمين مُحكَم يوقِع بعصابة ضرب المواطنين وسرقة سياراتهم في جازان

المواطن - جازان

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان من ضبط تشكيل عصابي مكون من ٧ أشخاص امتهنوا سرقة السيارات من عدد من المحافظات بالمنطقة وذلك في كمين أمني محكم.

وأوضحت شرطة جازان، في بيان لها، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة بيش من قِبَل وافد آسيوي مفاده أنه كان متوقفاً بسيارته من نوع هايلكس بأحد الأماكن بالمحافظة ليتفاجأ بشخصين يعتديان عليه بالضرب وسرقة سيارته والفرار بها لجهة غير معلومة.

وأضاف البيان أنه نظراً لشناعة الجُرم المرتكب والمخلّ بالأمن؛ فقد وجَّه سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق بحث وتحرٍّ متخصص من قِبَل إدارة التحريات لمتابعة الحادثة والإطاحة بمرتكبيها.

وإنفاذاً للتوجيه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص من إدارة التحريات قام بدراسة البلاغ وإجراء عمليات بحثية موسعة أسفرت -بفضل الله- عن حصر الاشتباه بوافدين من جنسية عربية كانا يختبآن بقرية المطعن بمحافظة بيش فتم إعداد كمين محكم والقبض عليهما.

وعند محاصرتهما بالأدلة والقرائن اعترفا بتشكيل فريق عصابي مكون من ٧ أشخاص (مواطنين و٥ وافدين) وقد قاموا بسرقة عدد من السيارات من عدة محافظات بالمنطقة مرشدين رجال الأمن لموقع إخفائها. فتم إيداعهم التوقيف وإشعار النيابة العامة.

بدوره قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره الجزيل لرجال التحريات لنجاحهم في الإطاحة بهذه العصابة ودرء خطرهم عن المجتمع.







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