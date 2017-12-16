لأول مرة خلال 15 شهرًا.. ارتفاع الودائع الأجنبية بالمملكة لـ134 مليار ريال

المواطن - متابعة

سجَّلت الودائع الأجنبية لدى المصارف المحلية في المملكة أول نمو سنوي منذ 15 شهرًا، حيث حققت نموًّا بنسبة 6.55% خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، كما سجَّلت نموًّا بنسبة 4.7% مقارنة بالشهر السابق من العام الحالي.

وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 134.69 مليار ريال مقارنة بـ126.40 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة نموًّا بنسبة 6.55% بفارق بلغ نحو 8.28 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بمتوسط 127 مليار ريال، مقارنة بمتوسط العام الماضي “12 شهرًا” عند 152.4 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 154.6 مليار ريال.

وشكَّلت ودائع الأفراد والشركات نحو 70.6% من إجمالي الودائع الأجنبية وبنحو 95.08 مليار ريال، فيما شكَّلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 29.4% وبنحو 39.60 مليار ريال.

كما شكَّلت الودائع الأجنبية بنهاية أكتوبر 8.41% من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 7.8% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجَّلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في أبريل من العام الماضي 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال، وهي تقل عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 25.7% أو ما يعادل نحو 46.6 مليار ريال، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

من جهةٍ أخرى، بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1.60 تريليون ريال، مسجله تراجعًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.12% على أساس شهري.

وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 995.06 مليار ريال منها 891.68 مليار ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 103.38 مليار للهيئات الحكومية.

ومن مكونات الودائع أيضًا، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية أكتوبر نحو 441.88 مليار ريال، منها 251.86 مليار ريال للأفراد والشركات، وكذلك 190.01 مليار للهيئات الحكومية، بجانب الودائع شبه النقدية البالغة 163.90 مليار ريال التي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.







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