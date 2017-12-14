Icon

وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر Icon قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة Icon الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع Icon التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي Icon السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود Icon فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون Icon فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي Icon الصين تبدأ بناء تلسكوب عالي الدقة في سقف العالم Icon مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب

لطلبها الطلاق.. قطع يد زوجته بدافع الغيرة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
لطلبها الطلاق.. قطع يد زوجته بدافع الغيرة

مواضيع ذات علاقة

شكَّ زوج روسي في سلوك زوجته بعد أن طلبت منه الطلاق، فأقدم على جريمة نكراء بعد أن استدرجها وسط الغابات، وقطع يدها بالفأس ليجبرها على الاعتراف، إلا أنها أثبتت براءتها.

وفي التفاصيل اشتدت الشكوك المرفقة بغيرة قاتلة على روسي عمره 26 سنة، من وساوس كانت تنتابه عن زوجته الأصغر منه سناً بعام، من أنها تخونه مع آخر، فحاول المستحيل ليتأكد ولم يفلح، إلى أن قام بما لم يسبقه إليه زوج قبله: أجبرها على الخضوع لفحص اختبار الكذب، وسريعاً لم يقتنع بالنتيجة التي برّأتها، فاستمر أسيراً للوساوس والشكوك، إلى أن وجد الحل الأخير، وكان دموياً.

قد يهمّك أيضاً
لقطة طريفة لأجنبي يسأل عن زوجته لتناول الطعام

لقطة طريفة لأجنبي يسأل عن زوجته لتناول الطعام

قاضٍ يطعن زوجته حتى الموت

قاضٍ يطعن زوجته حتى الموت

سيطر عليها وهي معه بالسيارة، ومضى إلى غابة قريبة من حيث يقيم بمدينة Serpukhov البعيدة 90 كيلومتراً عن موسكو، وهناك راح “يخرمش” يديها، ويدميهما بسلك معدني، وبتر بعض أصابعها بالفأس، طالباً منها أن تعترف، وإلا سيرتكب الأسوأ إن لم تفعل.

لكن ديمتري غراشيف، لم يسمع من أم طفليه مارغريتا، سوى صراخها من الألم وبأنها بريئة مما يظن، واستمر يعاند ولا يقتنع، بل فقد صبره وجن جنونه عليها في الغاب، وأمسك بيمناها وهي “مكوّمة” على التربة، وانهال عليها بالفأس وقطعها، وتابع وبتر يدها اليسرى وهي شبه مغمي عليها، لكن اليد بقيت متصلة نوعاً ما، ثم نقلها بالسيارة إلى مستشفى قريب تركها فيه، ومضى إلى مخفر للشرطة وسلم نفسه، قائلاً لمن “استقبلوه” إن ما فعله “كان حماقة” وفق تعبيره.

من سريرها في المستشفى، حيث قام الأطباء بلحم يسراها وإعادتها إلى مكانها نوعاً ما، تحدثت مارغريتا إلى صحافي زارها، أول أمس الثلاثاء، وقالت إن زوجها شعر بغضب شديد حين أخبرته بأنها ترغب بالطلاق؛ مما دفعه لارتكاب هذه الجريمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب

إقرأ المزيد