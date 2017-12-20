ماذا قال لاعبو المنتخب السعودي على خليجي 23؟

المواطن - مروة نبيل

أكد لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداهم التام للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، المُقرر انطلاقها، يوم الجمعة المقبل، في الكويت، كما أعربوا عن تمنياتهم بوجود مساندة جماهيرية للأخضر.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، تصريحات لبعض اللاعبين قبل انطلاق “خليجي 23”.

وقال أحمد الفريدي: “سنُشارك في خليجي 23 بالروح المعهودة عن المنتخب السعودي، وسندخل كل مباراة برغبة جامحة للفوز، ونتمنى أن نجد جماهير الأخضر خلفنا كعادتها دائمًا”.

وعلق نوح الموسى قائلًا: “لاعبو الأخضر عازمون على الظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية، وتحقيق نتائج إيجابية في مشوار المنافسة، ونحن جميعًا نثق في إمكاناتنا، وسنكون بإذن الله في مستوى الثقة”.

وتابع عساف القرني: “ندرك أن المهمة في خليجي 23 ليست سهلة، فكل المنتخبات تدخل برغبة تحقيق اللقب، ونحن سنكون على قدر المسؤولية والثقة لنُقدم مستويات ونتائج مميزة تليق باسم المنتخب السعودي”.

وأضاف محمد كنو: “المشاركة في خليجي 23 مهمة لنا على أكثر من مستوى، خصوصًا في هذه البطولة التي نُشارك فيها بفريق يجمع بين الخبرة والشباب، ونتمنى أن تكون بداية لانطلاق نجوم جدد في سماء الكرة السعودية”.

وأردف عمر هوساوي قائلًا: “جاهزون للمشاركة في خليجي 23، ونسعى جاهدين لأن نُسجل حضورًا لافتًا، يعكس مدى قوة الكرة السعودية، ومدى قدرتها على إنجاب العديد من المواهب التي تُساهم في تحقيق أفضل النتائج، ننتظر دعم الجماهير السعودية، وسنكون على قدر المسؤولية”.







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