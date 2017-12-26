مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة في الدوري الإنجليزي بالوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الإفلات من الهزيمة أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم الثلاثاء، وتعادل معه بهدفين لكل فريق على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

استطاع بيرنلي هز شباك مانشستر يونايتد مبكرًا، حيث سجل نجمه آشلي بارنس، هدفًا في الدقيقة الثالثة من مباراة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي وحاول لاعبو الفريق الأحمر تدارك الأحمر، ونجحوا بالفعل في السيطرة على مجريات اللقاء.

وفي الوقت الذي سيطر فيه مانشستر يونايتد نجح لاعبو بيرنلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب ستيفن ديفور، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الأحمر على ملعبه ووسط جمهوره في منافسات الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وقام المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، بإجراء تبديلين مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي بنزول هنريك مخيتريان وجيسي لينجارد وخروج إبراهيموفتش وماركوس روخو.

وتمكن البديل لينجارد من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 53، واستمرت النتيجة بتقدم بيرنلي على الفريق الأحمر في الدوري الإنجليزي حتى الدقيقة 91، عندما هز لينجارد الشباك بالهدف الثاني.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ55 نقطة، فيما وصل رصيد بيرنلي إلى 33 نقطة في المركز السابع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :