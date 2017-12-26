متحدث العمل: حساب المواطن فتح أيقونة للشكوى.. ومغردون ما حصلناها

المواطن - الرياض

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن حساب المواطن أتاح اليوم أيقونة للشكوى عبر موقع البرنامج الرسمي على الإنترنت.

وقال أبا الخيل في تصريحات لقناة الإخبارية إن برنامج حساب المواطن فتح أيقونة للشكوى عبر الموقع، والاعتراض خلال 3 أشهر.

وأضاف متحدث العمل والتنمية : وفرنا آلة حاسبة في موقع برنامج حساب المواطن للتأكد من المبلغ المستحق في حال أهلية الأفراد والأسر.

من جهة أخرى أكد عدد من المستفيدين أنه إلى هذه اللحظة التي يجري فيها إعداد الخبر لم يتم إتاحة الشكوى على موقع حساب المواطن فيما أتيح فقط الاعتراض على الأهلية قبل فترة.

وأوضح المواطنون أنهم دخلوا موقع برنامج حساب المواطن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لكن لم يتم العثور على أيقونة الشكوى بعد.

وكان حساب المواطن قد أعلن أنه سيتيح آلية الشكوى بعد مرور 5 أيام على إيداع أول دفعة من الدعم المستحق للمستفيدين.

وتم إيداع 2 مليار ريال قيمة الدعم المخصص للدفعة الأولى يوم 21 ديسمبر الجاري وشملت 82% من المتقدمين للبرنامج بما يتجاوز 10.7 مليون فرد.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن يوم 10 يناير المقبل وتشمل المسجلين في البرنامج والمكتملة طلباتهم حتى نهاية يوم 16 ديسمبر الجاري.







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