مدرب الكويت: هذان المنتخبان الأقرب للفوز بـ”خليجي 23″

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للمنتخب الكويتي الأول، الصربي بوريس بونياك، أن منتخبي السعودية والإمارات هما الأقرب للفوز بلقب دورة كأس الخليج “خليجي 23″، المُقرر انطلاقها، بعد غد الجمعة، في الكويت.

ورشح مدرب الكويت منتخبي السعودية والإمارات للتواجد في نهائي “خليجي 23″، نظرًا لجاهزيتهم سواء من الناحية البدنية أو الذهنية، مؤكدًا أنه على الرغم من مشاركة الأخضر بالعديد من اللاعبين الجدد، إلا أنهم يستطيعون قيادتها بنجاح في البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب الكويتي سيتسلح بالروح والعزيمة من أجل تعويض الفارق البدني مع المنتخبات الأخرى، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها الأزرق بعد توقف النشاط الرياضي لأكثر من عامين، لذلك لا يرغب في تقديم وعود حقيقية للجماهير بالتتويج باللقب.







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