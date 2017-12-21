مدير خدمات الثروة الحيوانية لـ”المواطن”: فحص جميع مشاريع الطيور في المملكة

المواطن - وليد السلولي - الرياض

علق مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، إبراهيم قاسم، على تسجيل حالات إنفلونزا الطيور بأسواق العزيزية في الرياض.

وأكد قاسم، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه تم اكتشاف ومعالجة الوضع خلال 30 ساعة، ليتم إعدام جميع الطيور داخل السوق والتخلص منها بطريقة آمنة.

وأوضح أنه تم عمل فحوصات واستقصاء في دائرة نصف قطرها 10 كم، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرار يمنع خروج ودخول الطيور من المملكة؛ حتى يتم الانتهاء من الفحص الشامل لجميع مشاريع الطيور والدواجن في جميع المناطق، إضافة إلى أسواق الطيور.

وأشار قاسم إلى أنه في حالة وجود أعراض تنفسية أو عصبية للطيور المتواجدة في المنازل يجب الإبلاغ إلى الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ.







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