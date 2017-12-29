مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الخبز على اللاجئين السوريين بلبنان

المواطن - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية توفير أرغفة الخبز للاجئين السوريين في منطقة عكار شمال الجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم.

وشمل التوزيع مناطق مجدلا، وذوق حدارة، وتل النمل، والنهر البارد، وببنين، والطيبة، ووادي الجاموس، والمجدل، والسنديانة، وعين تنتا، والدوسة، وقشلق، والتليل، وشير حميرين، بالإضافة لمخيمات الإبداع ومفرق المنيارة.

ويأتي هذا التوزيع ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في أزمتهم الراهنة.







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