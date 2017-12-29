مصادرة 1290 كيلوغرامًا من الخضار الفاسد في سوق تبوك المركزي

المواطن ـ تبوك:

ضبط المختبر البيئي التابع لأمانة منطقة تبوك، اليوم الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كميات كبيرة من الطماطم والباذنجان، تزيد على 1290 كيلوغرامًا، في السوق المركزي بمدينة تبوك، غير صالحة للاستهلاك، وذلك بعد فحصها مخبريًّا، واتضاح تلوثها ببقايا من المبيدات.

‏من جانبٍ آخر، قامت إدارة الرقابة الصحية بأمانة المنطقة خلال الفترة الماضية، بجولات تفتيشية شملت 123 منشأة، خاضعة لاشتراطات صحة البيئة، نتج عنها إغلاق 14 منشأة ومصادرة 130 كيلوغرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تمت مصادرة لحوم ودواجن تزن 90 كيلوغرامًا مجهولة المصدر وفاسدة.







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