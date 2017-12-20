مصادر “المواطن”: الطيران المدني يطرح عدة قطاعات للخصخصة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشفت مصادر “المواطن” أن هيئة الطيران المدني تستعد خلال الأشهر المقبلة لطرح عددٍ من القطاعات لخصخصتها في إطار التحول.

وقالت المصادر: إن القطاعات المراد تخصيصها سوف تشمل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقطاع الملاحة الجوية السعودية، وقطاع المعلومات ليصبح بعد التحول الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران، والذي سوف يتم في ١/ ٣/ ٢٠١٨ م.

وبينت المصادر أنه يتحتم على الهيئة في الفترة المقبلة إنجاز الإجراءات القانونية والتنظيمية لتحويل الواحات الاستثمارية المستهدفة بالخصخصة إلى شركات مستقلة، وتشمل “التأسيس- التعاقدات- التوظيف- تدقيق الحسابات”.

ولفتت إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج إدارة تخطيط الموارد الخاص بشركة الطيران المدني القابضة والشركات التابعة لها، حيث أكدت المصادر أنه سيتم الانتهاء منه في شهر مايو لعام 2018م.







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