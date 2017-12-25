مصادر “المواطن”: الهليكوبتر في سماء المملكة للسياحة والرحلات

المواطن - وليد الفهمي - جدة

يبدو أن التنقلات عبر طائرات الهليكوبتر للتجول في الثمامة أو في جدة التاريخية باتت قريبة، حيث كشفت مصادر “المواطن” أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليًّا على تأسيس شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر للنقل الخاص للسياحة والرحلات للاستثمار لمنح السوق السعودية فرصًا كبيرة للاستثمار في خدمات نقل السائحين ورجال الأعمال؛ للتنقل بين مركز مطار الملك خالد بالرياض ومركز الملك عبدالله المالي.

وبينت المصادر أن الطائرة سوف تجول فوق المعالم الرئيسة القديمة والحديثة مثل مشروع القدية والبحر الأحمر والثمامة وكورنيش جدة وجدة القديمة “منطقة البلد”. ومن المتوقع أن تُسهم الشركة في تسهيل التنقل داخل المدن، والوصول إلى المشاريع العقارية الجديدة في المملكة، مع توفير خدمات عالية الجودة تكمل المبادرات المتعلقة بالسياحة والترفيه.







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