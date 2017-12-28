مصادر “المواطن” تكشف أسعار الإنترنت الصادمة لشركة الاتصالات السعودية

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

علمت “المواطن” من مصادرها أن شركة الاتصالات السعودية عدلت في أسعار الانترنت بشكل جوهري لكافة الباقات المسبقة الدفع والدائمة.

وبحسب المصادر، سيكون التعديل دائم وفقًا لما اعلنت عنه في وثيقة العرض حيث لن يحصل العملاء إلا على 60 غيغا لمدة 3 شهور وبشكل محدود.

كما رفعت الشركة سعر الاشتراك غير المحدود إلى 600 ريال وهو سعر فلكي للشركة، مما قد يسبب في انتقال العملاء لشركات أخرى تقدم خدمات الانترنت بأسعار تنافسية.

كما حصرت الاتصالات السعودية اللإنترنت في الاشتراكات الجديدة على النحو الآتي:

الباقات الجديدة







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