مضمار الملك عبدالعزيز في الصياهد الجنوبية للدهناء يترقب هجانة المملكة والخليج

المواطن - الرياض

فيما تجمع منافسة كأس الخليج كرويًا أبناء الخليج في الكويت، تترقب الصياهد الجنوبية للدهناء (شرق الرياض) توافد هجانة الخليج للمشاركة في سباق جائزة الملك عبد العزيز للهجن في ميدان رماح، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ووَصَفَ المتحدثُ الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بـأنّه “منظومة التواصل الإقليمية”، منوّهًا إلى أنّ المهرجان يتيح الفرصة لمشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع أشواط سباق الهجن المقامة هذا العام.

وبيّن أنّ منظومة التواصل هذه تُسهم في رفع مستوى المنافسة، وتوسيع المشاركة والعائد الاجتماعي والثقافي من المهرجان في المنطقة، وأشار إلى أنّ تسجيل المشاركين قد انطلق منذ الأربعاء 2 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق 20 ديسمبر ٢٠١٨م ويستمر إلى السبت ٣ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٨م.

وأكد البقمي أنّ المهرجان يسعى لتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا ليكون أبرز ملتقى دولي عن الإبل، فيما تتكون سباقات الهجن هذا العام من 228 شوطًا تقام في الفترة من 7 – 15 جمادى الأولى الموافق لـ24 يناير وحتى الأول من فبراير، مشيرًا إلى أنّ إجمالي جوائز سباق الهجن تصل إلى 95.808.000 ريال سعودي توزع على 2172 جائزة.

وذكر البقمي أنّ أبناء الخليج ضمن مشاركة العام الفائت 1438هـ – 2017م حققوا مشاركة واسعة تُوجتْ بنيلهم نحو 31 جائزة بحسب توثيق الكتاب التذكاري للفائزين، مؤكدًا أن المشاركات الخليجية تسهم في تعزيز وتأصيل الموروث الشعبي وهو ما يعكس العمق الحضاري للمملكة ودول الخليج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :