مطلب واحد من مدرب النصر للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف البوليفي جوستافو كونتيروس، المدير الفني لنادي النصر، عن مطلبه من لاعبي العالمي وذلك بعد الخسارة من نادي الاتفاق في الجولة ال15 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم النصر أداءً سلبياً في الفترة الأخيرة، حيث خسر في الجولتين ال13 وال15 من ناديي القادسية والاتفاق على التوالي، بينما تعادل مع فريق الفيصلي في الجولة ال14 فاقداً 8 نقاط من أصل 9 نقاط.

وطلب كونتيروس من لاعبي النصر التألق والتركيز في المباريات وعدم التفكير في أي شيء سلبي خارج المباريات.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني، بجانب الابتعاد عن الأهلي المتصدر بفارق 7 نقاط.

سيواجه النصر في الجولة ال16 من دوري المحترفين فريق الأهلي يوم 29 ديسمبر الحالي.







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