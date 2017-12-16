مقتل سابع أغنى رجل أعمال في كندا وزوجته في ظروف غامضة

المواطن - متابعة

أعلن وزير الصحة في إقليم أونتاريو الكندي، اليوم السبت، عن مقتل الملياردير باري شيرمان، مؤسس شركة الأدوية الكندية أبوتكس، وزوجته هوني في ظروف غامضة.

وقال إريك هوسكينز في تغريدةٍ على موقع “تويتر”: “لا أستطيع التعبير بالكلمات الآن. صديقي باري وصديقتي هوني شيرمان عُثِر عليهما ميتين، كانا رائعين وخيرين بشكل لا يُصَدق”.

وأعربت إدارة الشركة عن صدمتها بعد تلقيها خبر وفاة الزوجين شيرمان بشكل مفاجئ.

وذكرت صحيفة “غلوب أند مايل” أنه تم العثور على الجثتين في الطابق الأرضي للمنزل، واعتبرت الشرطة وفاة الزوجين “مثيرة للريبة”.

من جهتها، قالت الشرطة الكندية: إنها تحقق في حادثة الوفاة الغامضة، وأضافت أنهم علموا بالوفاة بعد اتصال هاتفي من قصر شيرمان شمال شرق تورونتو، وتم نقل جثتين مغطاتين ببطانيات من المنزل وتحميلهما في سيارة غير معلومة.

وقال كونستابل ديفيد هوبكنسون: “إن ظروف موتهما تبدو مشبوهة، ونحن نعالجها بهذه الطريقة”.

وقال محققو جرائم القتل في وقتٍ لاحقٍ للصحفيين الذين تجمعوا خارج المنزل: إنه لا توجد دلائل على دخول أحد قسرًا.

وأعرب جيرانهم وشركاؤهم التجاريون وبعض السياسيين الأقوياء في كندا عن حزنهم لمصاب العائلة الثرية والمشهورة في كندا.

وبلغت ثروة شيرمان نحو 4 مليارات دولار أميركي، بحسب بيانات في 2013، ويعتبر سابع أغنى رجل أعمال في كندا، ويحتل المرتبة 363 على قائمة أغنى رجال العالم.







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