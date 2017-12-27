مكالمة طريفة من طفلة تطالب والدها بحقّها في حساب المواطن

مكالمة طريفة من طفلة تطالب والدها بحقّها في حساب المواطن

2017/12/27
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ رقية الأحمد

لا يخلو وسم “حساب المواطن”، من المواقف الطريفة، التي قد تسقطك أرضًا من الضحك، لاسيّما بعد انتشار أنباء وقائع الطلاق، جراء الدعم الحكومي الذي تم صرفه للمستحقين، تعويضًا عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والسلع.

الطفلة تالة، كانت من أصحاب المواقف الطريفة، التي نالت استحسان نشطاء موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ببراءتها والحب الذي أظهرته لوالدها، إثر اتّصال هاتفي مع الشرطة.

وطالبت تالة، التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي، الشرطي الذي أجاب على هاتفها، أن يجبر والدها على أن يسلّمها قيمة الدعم المخصص لها، والذي قيمته 115 ريالًا، إلا أنّها تراجعت عن طلبها، حين أخبرها الشرطي أنّه سيتم إلقاء القبض عليه.

 


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