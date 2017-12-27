ميليشيات الحوثي تقتحم مدرسة في إب لإجبار الطلاب على القتال

المواطن - متابعة

أكدت مصادر مطلعة قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باقتحام مدرسة في محفظة إب؛ لإجبار الطلاب على القتال.

وأضافت المصادر، وفقاً لـ”الإخبارية”، أن ميليشيات الحوثي قامت بنهب مساعدات إغاثية من مخازن المدرسة.

يأتي ذلك فيما قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية بتصفية أبناء خمس عائلات بعد أن قدموا في نهاية نوفمبر الماضي من محافظة حجة شمال اليمن، لمناصرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، أثناء المواجهات التي دارت مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت مصادر إعلامية: إن العائلات استلمت جثث أبنائها في أحد المستشفيات في العاصمة صنعاء وكانت مقطوعة الرأس، وقد تعرضت العائلات لضغوط حوثية كبيرة أجبرتها على دفن الجثث، ووجهت لها تحذيرات وتهديدات تحثها على عدم الإفصاح عما تعرَّض له أبناؤها بعد إعدامهم بطريقة بشعة وبقطع الرأس والتمثيل بالجثث.







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