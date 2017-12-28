نتائج وتوصيات ورشة تأسيس الاتّحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، الأستاذ سعود القحطاني، عن التقرير النهائي، النهائي للورشة التحضيرية الأولى للاتحاد، والتي أقيمت الأسبوع الماضي، بحضور نخبة من المختصين في الرياض.

وأوضح القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، عقب تدشين الحساب الرسمي للاتّحاد، على منصة التواصل الاجتماعي ذاتها، أنَّ “التقرير يضم ملخصًا عن الورشة، ومحاورها، وأبرز المقترحات والنتائج”.

يذكر أنَّ الورشة انعقدت في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من المختصين في المجال، وأكّد القحطاني حينها أنَّ “طموحنا لن يقف عند بناء قدرات وطنية مميزة، فسنبذل كل الجهود لتحويل الأمن السيبراني والبرمجة إلى رياضة ذهنية تنافسية ممتعة، وسنسعى إلى اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية، ليتم من خلالها حث دول العالم على إنشاء اتحادات مشابهة، وسننظم إن شاء الله أولمبياد وطني وعالمي في المجالين”.

وللاطلاع على التقرير النهائي، ونتائج الورشة والمقترحات التي تمخضت عنها، ادخل من هنا.







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