هدف وحيد لنادي الهلال من مباراته أمام الفيحاء

المواطن - محمد سمعة

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة غاية في الصعوبة ضد فريق الفيحاء، في إطار لقاءات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون المباراة قوية وصعبة للغاية لفريق الهلال، خاصة أن الزعيم يبحث عن الفوز واستعادة صدارة الدوري المحلي من النادي الأهلي.

ويتواجد الأهلي في صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على الاتفاق برباعية مقابل هدف برصيد 28 نقطة.

وإذا فاز الهلال في مباراة الغد على الفيحاء ثم فاز على كلٍّ من الفيصلي والاتفاق، فإن الزعيم سيضمن البقاء في صدارة دوري المحترفين، بشرط تعثر الأهلي في المباريات المقبلة.

أما نادي الفيحاء فسيقاتل هو الأخر من أجل الفوز وإحراج الهلال، خاصة أن الفيحاء يسعى للبقاء في مركز جيد ومُطمئن بعيدًا عن مراكز الهبوط في دوري المحترفين.

وكان الهلال تعادل في الجولة الـ13 مع نادي الفتح بدون أهداف، بينما فاز الفيحاء على نادي الباطن.







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