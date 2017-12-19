هل يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم؟

المواطن - مروة نبيل

أشار نجم الكرة السعودية السابق، والمحلل الرياضي خالد الشنيف، إلى احتمالية إلغاء الهبوط في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال خالد الشنيف، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من الممكن أن يصدر قرار قريبًا.. بعدم الهبوط.. وزيادة الأندية إلى 16.. أتمنى تطبيقها”.

وكانت تقارير صحافية، قد أكدت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، يعتزم إلغاء الهبوط، وذلك ضمن خطة تخصيص الأندية التي أُقرت سابقًا على أندية دوري المحترفين.

وفي هذه الحالة سيتم صعود ناديين من دوري الأمير فيصل بن فهد، ليُصبح عدد فرق دوري المحترفين السعودي 16 ناديًا، بالإضافة إلى وجود توجه لإلغاء دوري الأولمبي، وتغييره إلى الدوري الرديف، ولكن لم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن، وذلك وفقًا لصحيفة “الرياض”.







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