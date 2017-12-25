هنا.. رابط تقديم شكوى على قيمة دعم حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي

أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتاح للمسجلين في ⁧‫البرنامج ‬⁩ بدءاً من يوم غدٍ (الثلاثاء) تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط ⁦(هنا)‪.

‏وأوضح الحساب أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

وأكد الحساب في وقت سابق أنه يجب مراعاة أمرين قبل تقديم الشكوى هما:

* التأكد من تطابق المبلغ المودَع من خلال حاسبة المواطن التقريبية الموجودة على الموقع بالقيام بإدخال عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين والدخل ومطابقة المبلغ الناتج عن العملية الحسابية مع المبلغ المودع؛ فإذا تطابق المبلغ فإن المستفيد لا يحتاج إلى تقديم الشكوى.

* تأكد من أهلية جميع التابعين.

وبيَّن البرنامج أن فترة السماح لتقديم الشكوى لكل دورة استحقاق 3 أشهر يعوَّض المستفيد عن الدورة المشتكى عنها في حالة قبول الشكوى.







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