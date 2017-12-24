هيئة الرياضة توضح مغالطات الاتحاد القطري للشطرنج

المواطن - مروة نبيل

أصدرت الهيئة العامة للرياضة، بيانًا، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تُفند من خلاله ما جاء في بيان الاتحاد القطري للشطرنج من مغالطات للحقائق؛ بخصوص اللاعبين القطريين المشاركين في كأس الملك سلمان للشطرنج.

وأكدت الهيئة أن “بيان الاتحاد القطري للشطرنج اشتمل على مغالطات وتضليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة، اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق، والهيئة إذ تأسف لهذه الأساليب الملتوية من اتحادات رياضية يفترض فيها الحرص على المنافسات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى”.

وتابع البيان: “تود الهيئة إيضاح الحقيقة أمام الجميع، حيث رحبت المملكة بالمشاركين ووفرت كل التسهيلات اللازمة لذلك، وتم إصدار التأشيرات للاعبين القطريين، محمد ناصر السيد، شين زهو ومحمد أحمد المضاحكة، وقد أبلغ الاتحاد الدولي للشطرنج بذلك، وفقًا للمخاطبات الرسمية وأدرجت أسماء اللاعبين القطريين ضمن المشاركين”.

وأضاف: “وعليه فإن الهيئة توضح هذه الحقيقة، مؤكدة أن محاولات يائسة كهذه لن تؤثر على سير بطولة كبرى وعالمية بهذا الحجم والتميز والمشاركة، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة مثل هذه الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية، متمنين للبطولة والأبطال كل التوفيق والنجاح”.







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