هُنا .. أبرز أرقام الجولة الـ16 من دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعة
نجحت أندية الدوري السعودي للمحترفين في تسجيل 24 هدفا في الجولة ال16 من بطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة .
وقال الحساب الرسمي لشبكة قنوات MBC PRO SPORTS على تويتر أن الأندية والتي خاضت لقاءات الجولة ال16 أحرزت 24 هدفا .
وكان معدل الأهداف في المباراة الواحدة هو 4 أهداف ، وتمكن اللاعبون المحليون من إحراز 5 أهداف ، بينما أحرز اللاعبون الأجانب 19 هدفا .
ويذكر أن أكبر المباريات والتي شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف كانت مباراة الهلال وأحد والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية لهدف ، بجانب فوز التعاون الكبير على الفيحاء برباعية دون رد .