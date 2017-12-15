وظائف نسائية شاغرة لدى صلة بالرياض والدمّام

وظائف نسائية شاغرة لدى صلة بالرياض والدمّام

2017/12/15
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “مسؤولة خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل من المنزل في كل من الرياض، والدمّام.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية في تخصصٍ ذي صلةٍ، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من هنا.

 


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