وفاة الروائية الأميركية سو جرافتون بعد صراع مع المرض

المواطن - متابعة

تُوفيت الروائية الأميركية سو جرافتون الشهيرة بروايات الجريمة والتي أصبحت سلسلتها (كينزي ميلون ألفابت) الأكثر مبيعًا في العالم، بعد صراع استمر عامين مع مرض السرطان.

وكتبت ابنتها جيمي كلارك، على موقع جرافتون على الإنترنت، أن والدتها تُوفيت في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا يوم الخميس”.

اشتهرت جرافتون (77 عامًا) بسلسلة روايات القتل الغامض التي تبدأ كل منها بحرف مختلف من الحروف الأبجدية، ونشرت آخر رواية لها (واي إيز فور ياسترداي) أو (حرف واي يرمز للأمس) في أغسطس الماضي.

وكتبت ابنتها أمس “رحلت سو الليلة الماضية بعد معركة استمرت عامين مع السرطان”.

وأضافت “بالرغم من أننا كنا نعرف ما هو قادم، جاء الحدث على نحو سريع غير متوقع، فقد كانت على ما يرام حتى أيام قلائل، ثم تحركت الأمور سريعًا”.

كانت شخصيات جرافتون وكان ذكاؤها محلَّ إشادة دائمًا، وكُرمت من جهات عديدة منها الرابطة البريطانية لكتّاب الجريمة والرابطة الأميركية لكتّاب الغموض.







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