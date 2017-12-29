ومن البلاهة ما يغرِّم 5 آلاف دولار!!

المواطن ـ رقية الأحمد:

اضطر شاب أميركي إلى دفع غرامة قدرها 5 آلاف دولار، بعدما ضرب إحدى آلات الصراف الآلي في ولاية فلوريدا بعنفٍ؛ ما تسبب بوقوع أضرار لها.

وأوضحت صحيفة “يو إس إيه توداي”، أنَّ الواقعة حدثت يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالقرب من فرع بنك “ويلز فارغو” بمدينة كوكاو في ولاية فلوريدا، وسجَّلتها كاميرا المراقبة الموضوعة فوق آلة الصرف الآلي، مشيرة إلى أنَّ “الشاب الأميركي مايكل جوزيف أوليسك، وضع بطاقة الائتمان، وسحب مبلغًا من الآلة، لكنه وعقب سحب المال، قام بضرب آلة الصراف عدة مرات؛ ما تسبب بتحطيم شاشتها الإلكترونية”.

وبيَّنت الصحيفة الأميركية، في عددها أمس الخميس، أنَّه “عقب ذلك قام أوليسك بالاتصال بفرع البنك، وقال: إنه كان غاضبًا من آلة الصراف لأنها منحته أموالًا كثيرة، لا يدري ماذا يفعل بها، وأنه في عجلة من أمره، لأنه في طريقه إلى العمل”.

وأشارت إلى أنَّ “أوليسك اتصل بعد ذلك بالشرطة، وأخبرهم بما قام به، وطلب توجيه الاتهام إليه”، مبرزة أنّه “بالفعل، قامت الشرطة بتوقيفه، وتوجيه تهمة سوء السلوك، وتغريمه 5 آلاف دولار، قيمة التلفيات بالآلة”.







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