10 أيام تفصلنا عن الدفعة الثانية من حساب الموطن

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون يوم العاشر من يناير المقبل موعد صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن.

وشهد شهر ديسمبر الجاري العديد من الإجراءات المرتبطة ببرنامج حساب المواطن بدءًا من إقرار السياسات وانتهاء بإيداع الدفعة الأولى وفتح باب الشكاوى والاعتراضات.

وأودع حساب المواطن الدفعة الأولى من الدعم والتي بلغت 2 مليار ريال استفاد منها 10.7 مليون فرد بواقع 82% من المسجلين في المرحلة الأولى.

وستشمل المرحلة الثانية المسجلين في برنامج حساب المواطن والذين أنهوا الطلبات قبل نهاية يوم 16 ديمسبر الجاري.

وفتح برنامج حساب المواطن باب الاعتراض على مبلغ الدعم المخصص في الدفعة الأولى لافتًا إلى أن نظر الشكاوى سيستمر طوال الـ90 يومًا التالية لكل دفعة.

ودعا حساب المواطن راغبي الشكوى إلى إجراء بعض الأمور، أهمها أن يتم إدخال نفس الدخل الذي تم إدخاله عند التقديم أول مرة على البرنامج، والتأكد من أهلية المتقدم أو التابعين حال كونه رب أسرة قبل التقديم بالشكوى.

ويمكن متابعة تفاصيل البرنامج عبر قنوات حساب المواطن الرسمية على موقع تويتر @citizenaccount والبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي(هنا) وللاستفسارات يمكن التواصل عبر حساب خدمة العملاء @Citizen_care أو مركز الاتصال على 19912.







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