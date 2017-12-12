12 لاعباً يغيبون عن الجولة الـ15 من دوري المحترفين .. تعرّف عليهم

12 لاعباً يغيبون عن الجولة الـ15 من دوري المحترفين .. تعرّف عليهم

2017/12/20
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1640
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر عن 12 لاعباً لن يتواجدوا في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري بسبب الإيقاف.

وتأتي الإيقافات بسبب البطاقات الصفراء وبسبب العقوبات الانضباطية من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتم إيقاف 7 لاعبين بسبب البطاقات الصفراء وهم: ” عبدالعزيز مجرشي لاعب الفتح، عبدالله الدوسري لاعب الفتح، سعيد المولد لاعب الأهلي، محمد محسن لاعب نادي أُحد، تراباي أديسون لاعب الباطن، جون رويز لاعب الفيحاء، إبراهيم الزبيدي لاعب التعاون.

أما الغائبون بسبب القرارات الانضباطية فهم ” عمر هوساوي لاعب النصر، جواو بيدرو لاعب الفتح، ليوناردو دي سوزا لاعب الأهلي، علي الزبيدي لاعب الأهلي، شايع شراحيلي لاعب النصر.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :