14نصيحة لمواجهة أعباء ضريبة القيمة المضافة.. حساب المواطن أبرزها

المواطن - الرياض

قدمت جمعية حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات للمساعدة في التعايش مع الضريبة المضافة، وهو ما يمكن أن يساعد في التخفيف الجزئي لأثر الضريبة على المستهلكين الباحثين عن توازن تكلفة حاجتهم الدائمة.

وقد أشارت الجمعية في نصائح قدّمتها على شكل “إنفوجرافيك” ضمن سلسلة “البرنامج الشامل لتوعية المستهلك” بأن المستهلك يستطيع التعايش مع الضريبة من خلال عدد من الإجراءات منها:

مراجعة الالتزامات

تحديد الأولويات

وضع ميزانية محددة للمصروفات

التركيز على الاحتياجات الفعلية

تجنب شراء الكماليات.

ضرورة مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن البدائل الأرخص سعراً ذات الجودة المناسبة .

. الترشيد في الاستهلاك، كتقليل استهلاك الماء والكهرباء.

إضافة إلى الاستفادة من فترات العروض والتخفيضات.

استثمار النقاط والمكافآت في بطاقات العضوية وكوبونات الشراء.

كما دعت الجمعية إلى تجربة التسوق الإلكتروني مع توفر الضمانات والموثوقية، حيث تتوفر منتجات بسعر أقل.

ضرورة الاشتراك في خدمات توفير السلع والخدمات بتكاليف أقل.

كما أوصت المستهلك بالتعرف على السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة.

وضع خطة لادخار نسبة من الدخل والمحافظة عليها.

الاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن.

واختتمت الجمعية الصورة المعلوماتية بنموذج فاتورة الشراء بعد تطبيق الضريبة المضافة حيث أكدت على ضرورة وجود رقم الفاتورة واسم المتجر، وتاريخ الشراء، كذلك يجب تدوين الرقم الضريبي وتفصيل مجموع الشراء وقيمة الضريبة.

ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك من خلال موقع الجمعية (هنا) أو حسابها على تويتر @cpaksa.







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