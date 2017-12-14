14 يومًا على صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن

المواطن - الرياض

14 يومًا تبقت على موعد صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن، والمقرر يوم 10 يناير 2018، وهو الموعد الذي يترقبه الملايين من المستفيدين لأنه يأتي في الوقت الذي ستُطبق فيه ضريبة القيمة المضافة وبالتالي ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

وسيستفيد من الدفعة الثانية من حساب المواطن الذين تنطبق عليهم الشروط وأتموا التسجيل قبل نهاية يوم 16 ديسمبر الجاري، حيث يتم صرف الدفعات التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب ما هو مجدوَل سلفًا.

وبحسب التوجيهات، ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

مستفيدون فعليون:

وأكد حساب المواطن أن المستفيدين الفعليين من الدعم بعد إقرار الحساب هم ذوو الدخل المنخفض والمتوسط، مؤكدًا أنه لن يحصل أصحاب الدخل المرتفع والوافدون على أي دعم.

وأضاف حساب المواطن، أنه قبل إقرار حساب المواطن كان المستفيد الأكبر من الدعم الحكومي هم الأكثر ثراء والوافدون، وكان أَقل المستفيدين هم ذوو الدخل المنخفض.

ونوه حساب المواطن إلى أن البرنامج يحقق العدالة للأسر ذات ا لدخل المنخفض والمتوسط، ويحرم الأثرياء والوافدين من الدعم الذي كانوا يحصلون عليه أكثر من غيرهم.

باب الاعتراض:

وشهد أمس الثلاثاء، اليوم الأول من فتح باب الاعتراض على الدعم المخصص للأسر في حساب المواطن العديد من العقبات والمشاكل التي واجهت الراغبين في تسجيل الشكوى.

وتأخر موقع حساب المواطن في إتاحة أيقونة الشكوى فيما أكد بعض المواطنين أنها لم تظهر في حساباتهم.

كان السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم عن حساب المواطن هو كيفية التصرف حال حجزت البنوك الدعم المخصص لحساب المواطن بالرغم من تنبيه مؤسسة النقد على البنوك في وقت سابق بعدم المساس بنصيب الأفراد من دعم حساب المواطن.

ووجه حساب المواطن المستفيدين الذين تم الحجز على دعمهم بالرجوع إلى البنوك التي حجزت الدعم وتقديم شكوى ثم الانتظار لمدة 72 لتلقي رد البنك.

وفي حال عدم رد البنك أوصى حساب المواطن المتضررين من هذا الإجراء برفع شكوى ضد البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال تم فك التحفظ على الحساب بحد أقصى 6 أشهر يمكن للمستفيد صرف الدعم المخصص له.







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