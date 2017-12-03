3 عوامل ساهمت في فوز نادي الاتحاد الصعب على الباطن

المواطن - محمد سمعة

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًّا على حساب مضيفه فريق الباطن، اليوم، في إطار لقاءات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح نادي الاتحاد في تنفيذ بعض العوامل والتي أدت إلى تحقيق ثالث فوز له على التوالي في دوري المحترفين.

وسبق للاعبي نادي الاتحاد أن حققوا في آخر ثلاث جولات له بدوري المحترفين على حساب كلٍّ من الاتفاق والرائد والباطن.

وفاز نادي الاتحاد بمباراة الباطن بسبب التركيز الشديد من لاعبي العميد منذ بداية المباراة على تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

ويرجع العامل الثاني في فوز نادي الاتحاد بالمباراة إلى خطة المدرب التشيلي لويس سييرا الذكية في قراءة خطة فريق الباطن.

أما العامل الثالث المساهم في فوز نادي الاتحاد على فريق الباطن يعود إلى إصرار لاعبي العميد على تسجيل الهدف الثاني بعد تسجيلهم لهدف التعادل عبر المهاجم التونسي أحمد العكايشي.

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين فريق الفيحاء يوم 24 ديسمبر الجاري.

يتواجد نادي الاتحاد حاليًّا في المركز الخامس ببطولة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة.







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