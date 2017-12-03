3 عوامل سببت الإثارة في مباراة النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة النصر والأهلي في إطار لقاءات الجولة ال16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 3 عوامل ساهمت في تألق العالمي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وعانى النصر في آخر 3 جولات من بطولة دوري المحترفين، حيث خسر من القادسية في الجولة ال13 وتعادل مع الفيصلي في الجولة ال14 وهُزم من نادي الاتفاق في الجولة ال15.

وخلال مباراة النصر والأهلي ركز العالمي على استغلال دعم الجماهير له حيث أقيمت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

كما أراد فريق النصر الهجوم بقوة منذ بداية اللقاء من أجل إحداث مشكلات وارتباك لخط دفاع الأهلي.

وقدَّم لاعبو العالمي خلال مباراة النصر والأهلي أداءً أكثر من رائع حيث الضغط بقوة بجانب استغلال كافة الفرص والتي أُتيحت له.

ونجح نادي النصر في المباراة استغلال كافة الفرص مع خلق الكثير من المحاولات الهجومية وهو ما لم تشهده مباريات العالمي خلال المباريات الأخيرة.

وشهدت مباراة النصر والأهلي تألق اللاعب المغربي محمد فوزير، والذي عاد إلى مستواه المعهود عن طريق التألق وتسجيل الأهداف الجميلة، حيث سجل الهدف الثالث للنصر في شباك الراقي.

وكان العامل الثالث والذي ساهم في فوز النصر بثلاثية على الأهلي هو التأمين الدفاعي الجيد من قِبَل لاعبي العالمي أمام هجمات الأهلي.

ويريد النصر إنهاء الموسم الحالي في بطولة دوري المحترفين بالتواجد في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات الآسيوية خلال الموسم المقبل.

يُذكر أن اللاعب عبدالعزيز الجبرين سجل الهدف الأول للعالمي في لقاء النصر والأهلي.







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