398 مخالفًا للأنظمة المرورية في المملكة استحوذوا على مواقف ذوي الاحتياجات

المواطن ـ الرياض:

نفَّذت إدارات المرور بمناطق المملكة، اليوم الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، الحملة الميدانية السادسة لضبط المركبات المخالفة، التي تستهدف مواقف الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسحبها، وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وأسفرت الحملة، التي نفّذتها إدارات المرور بكافة مناطق المملكة، عن ضبط أكثر ٣٩٨ مركبة مخالفة، وتم تطبيق النظام بحق قائديها.

وتأتي هذه الحملة، ضمن خطة الإدارة العامة للمرور الميدانية؛ لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات.

ودعت المرور، في بيانٍ لها، الجميع إلى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :