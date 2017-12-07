7 صور تضمن حقك بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المواطن - عبدالرحمن دياب

يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018م، حيث أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، أنه عند الحاجة يمكن التواصل مع الجهات الحكومية عبر الأرقام التالية:

ولفت حساب ضريبة القيمة المضافة إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، يمكن التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل عند حدوث الحالات التالية:



أما فيما يتعلق بوزارة التجارة والاستثمار، فيمكن التواصل مع مركز اتصال الوزارة عند حدوث مثل هذه الحالات:



وتابع حساب ضريبة القيمة المضافة أنه في حال واجهت حالات تتعلق بالتعاملات البنكية والتأمين الطبي وتأمين المركبات، فيمكن التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال القنوات التالية:



أما إذا كانت الاستفسارات تتعلق حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الأهلي، فيمكنكم التواصل مع وزارة التعليم لمثل هذه الحالات، من خلال أرقام التواصل التالية:

أما لو كان الاستفسار يتعلق بوزارة النقل، أوضح حساب ضريبة القيمة المضافة أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصال من خلال:

وفي حال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥% على الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة بالنسبة الصفرية، يمكن التواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال:







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