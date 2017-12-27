100 مشروع تنموي تقود قاطرة إعمار مكّة المكرّمة

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي/ تصوير : أحمد الزهراني

تجولت عدسة “المواطن“، داخل معرض إعمار مكة، ورصدت صورًا من معرض إعمار منطقة مكة المكرمة، المقام على هامش المؤتمر الذي انطلق الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة، وإمارة مكة المكرمة، ووزارة المالية.

وتضمُّ أروقة المعرض، ركن الجوازات، الذي يوضح القائمون عليه، الفرق بين الجوازات المزورة والنظامية، بينما يبيّن ركن تطوير مطار الملك عبدالعزيز، ما تمَّ إنجازه في مشروع تطوير وتشغيل المطار.

ويوجد في المعرض أيضًا، ركن خاص بمقهى قطار الحرمين السريع؛ كذلك ركن لوزارات الصحة، والحج، والأمن العام، والشرطة، ورئاسة الحرمين الشريفين، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة المالية، فضلًا عن العديد من الأجنحة المصاحبة للمؤتمر.

يذكر أنَّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، زار المعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة، المقام على هامش المؤتمر، الذي انطلق برعاية أمير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، في فندق هيلتون جدة، وبتنظيم من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة المالية.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 25 مؤسسة حكومية وخاصة، تقدم رؤية مفصلة عن أبرز مشاريعها، وما جرى إنجازه وما يجري العمل عليه.

ويقام معرض إعمار منطقة مكة المكرمة في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، ويستمر لمدة أربعة أيام. ويضم المعرض نحو 100 مشروع تنموي، تحت سقف واحد، من المشروعات التنموية التي تعرضها الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المشاركة.







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