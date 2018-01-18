أربع مخالفات للتأنيث تُغلِق 38 محلًّا في الرياض

أسفرت حملة مفتشات مكتب العمل التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة بلدية العليا وشرطة منطقة الرياض، للتأكُّد من التزام أصحاب المحال التجارية بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، عن ضبط مخالفات متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة:

تشغيل العاملة بدون عقد عمل مكتوب.

عدم تسليم العاملة نسخة من العقد.

تشغيل الذكور في الوظائف المقصورة على الإناث.

توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين.

وأوضحت مديرة إدارة شؤون المرأة بمكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذة، مها المزيد، في بيانٍ لها اليوم الخميس 18 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ الحملة استهدفت 128 محلًّا بإحدى الأسواق الواقعة شمال الرياض، ضبط فيها 23 منشأة مخالفة لقرار التأنيث، وأغلق 38 محلًّا بالتعاون مع البلدية.

وأشارت إلى أنَّ “المفتشات حرصن أثناء تأدية عملهن على تقديم الإرشاد المهني للموظفات، والإجابة عن استفساراتهن”، داعية العملاء إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال تطبيق “معًا للرصد” أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).







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