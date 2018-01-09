أزارو يُشعل المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري

المواطن - مروة نبيل

أشعل المغربي وليد أزارو، المحترف في صفوف النادي الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما نجح في تسجيل الهدف التاسع بالمسابقة المحلية في شباك نادي الزمالك، في اللقاء الذي أُقيم، مساء أمس الاثنين، وانتهى بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وعلى الرغم من إحراز المغربي أزارو لـ9 أهداف والمنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم، إلا أن جماهير النادي الأهلي تُهاجم اللاعب بشدة لإضاعته العديد من الفرص السهلة في جميع المباريات.

ويحتل الغاني جون أنطوي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى مصر المقاصة صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفًا، يليه عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي بـ10 أهداف، ثم أزارو المُنضم هذا الموسم إلى صفوف القلعة الحمراء بـ9 أهداف.

وفي المركز الرابع بقائمة ترتيب هدافي الدوري المصري جاء نجم وسط مصر المقاصة المتألق هذا الموسم، حسين الشحات، برصيد 9 أهداف، وأحرز 8 أهداف كل من عبدالله السعيد، نجم الأهلي، أحمد جمعة، مهاجم المصري، دييجو كالديرون، مهاجم الإسماعيلي.

وسجل كل من مهاجم المقاولون العرب أحمد علي، ومهاجم إنبي صلاح محسن، 7 أهداف في منافسات المسابقة المحلية، ليحتلا المركزين الثامن والتاسع في قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري لكرة القدم.







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