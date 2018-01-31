أفد 2018.. يدشن حسابه على تويتر لعرض 80 ألف فرصة استثمارية

المواطن- الرياض

دشن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي- أفد 2018- حسابه الرسمي على منصة تويتر (@AFED_KSA)؛ للتعريف بالمعرض وبما يقدمه من فرص تصنيعية واستثمارية لتوطين الصناعة ودعم المحتوى المحلي الذي يقام للمرة الرابعة في تاريخه.

وأفاد المتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي، اللواء المهندس عطية المالكي، أن المعرض بنسخته الرابعة سينطلق تحت شعار صناعتنا قوتنا في الفترة من 15- 9 جمادى الآخرة 1439هـ/ 25 فبراير- 3 مارس 2018م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد أن المعرض لهذا العام يقدم حوالي 80.000 فرصة استثمارية متوقعة أمام رجال الأعمال والشركات والمصانع الوطنية، مبينًا أن هذا وراء تدشين المعرض لحسابه في “تويتر” وبقية الشبكات الاجتماعية لزيادة الانتشار وتعريف الصناعيين ورجال الأعمال وشرائح المجتمع المختلفة بأهمية المعرض وأهمية توطين الصناعة التي باتت أحد أهم مطالب رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة تشهد توسعًا في عدد المشاركات ونوعيتها، إذ تشارك عدة شركات محلية وإقليمية وعالمية، منوهًا إلى حرص المعرض على الوصول لمعظم الجماهير المتواجدة والمتفاعلة داخل منصات التواصل الاجتماعية.

وأوضح أن معرض أفد (2018) يشمل جميع القطاعات العسكرية (وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات العسكرية) إلى جانب شركة أرامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة معادن.

وللمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المعرض وفعالياته يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :