أقل من الصفر.. حقيقة تعرض المملكة لأعنف أيام البرد يوم 23 يناير

المواطن- الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مزاعم تأثر المملكة يوم 23 يناير بأطول وأعنف وأبرد أيام الشتاء هي معلومات غير دقيقة، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق وراء الأخبار.

وفي سياق آخر، كشفت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، توقعاتها للطقس خلال الأيام المقبلة، حيث أوضحت أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بتقلبات جوية تبدأ من يوم الجمعة المقبل، إلى يوم الأحد.

وتابعت الأرصاد أن التقلبات الجوية تشهد تشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة، متوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة، لتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل)، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة يوم الجمعة لهطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كذلك على مناطق عسير والباحة وجازان.

وتابعت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال وغرب المملكة، ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث يتوقع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).







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