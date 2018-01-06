أكثر سؤال وجهه السعوديون إلى حساب المواطن.. إليك الإجابة

المواطن - الرياض

وجه العديد من السعوديين خلال الفترة الماضية سؤالًا بشكل تكرر كثيرًا عن قيمة الاستحقاق والدعم المُقدم من برنامج حساب المواطن.

ولاحظت “المواطن” تكرار هذا السؤال على حساب خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر”، وكانت الإجابة واحدة وهي: “يمكن للمسجلين في برنامج حساب المواطن الاستفادة من حاسبة الدعم التقديرية الجديدة، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج هنا

ويترقب ملايين المستفيدين من حساب المواطن يوم 10 يناير، وهو موعد إيداع الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن.

وأوضح حساب المواطن أن آخر موعد للتسجيل في دورة الدفع الثالثة هو العاشر من يناير أيضًا.

يُذكر أنه تمت جدولة صرف الدعم في حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي خلال العام الجاري.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، اليوم، 9 أوامر ملكية تضمنت العديدَ من المكرمات والمنح الملكية التي ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطن.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439/ 1440هـ) بدءًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما حملت الأوامر الملكية الكريمة بشارةً لفئة غالية على قلوب القيادة (مستفيدي الضمان الاجتماعي)؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما شملت أوامر الملك سلمان فئة المتقاعدين بتوجيهٍ كريمٍ لصرف مبلغ 500 ريال للمستفيدين لمدة سنة (بدل غلاء المعيشة).







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