أكثر من 20 رحلة سياحية في الرياض خلال الإجازة

المواطن - واس

تشهد مدينة الرياض انطلاقَ عددٍ كبيرٍ من البرامج والرحلات السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام، وذلك بدعمٍ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبالتنسيق مع فرع الهيئة بمنطقة الرياض والشركاء في مجلس التنمية السياحية من القطاعين العام والخاص.

ويقدم هذه الرحلات منظمو الرحلات السياحية وشركات السفر والسياحة المعتمَدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى الرحلات التي يطلقها “عيش السعودية” البرنامج الوطني التابع للهيئة، وأيضًا الرحلات السياحية ضمن “لا تترك أثرًا” البرنامج التوعوي التابع للهيئة.

وتشمل الرحلات السياحية في منطقة الرياض خلال الإجازة المدرسية ما يزيد عن 20 رحلة، وتتضمن زيارة الكثير من المواقع السياحية والأثرية والمتاحف العامة والخاصة والبلدات والقرى التراثية والمتنزهات والحدائق ومدن الألعاب والملاهي والباص السياحي وغيرها في عددٍ من الوجهات السياحية بالمنطقة، فيما يتولى تنفيذ الرحلات منظمو رحلات سياحية ومرشدون سياحيون مرخصون من الهيئة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم خمس رحلات سياحية في منطقة الرياض، تقام رحلتان منها بالتزامن مع مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل برماح، بجانب ثلاث رحلات ستتم بالتزامن مع الملتقى الرابع للطيران العام الذي نظَّمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، بمقر النادي في مطار الثمامة بالرياض.

وضمن برنامج “لا تترك أثرًا” وهو البرنامج التوعوي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبالتعاون مع سياحة الرياض، سيتم تنظيم عدة رحلات سياحية لـ(500) طالب إلى (شعيب الحيسية) في منطقة الرياض؛ بهدف دعم السياحة المحلية من خلال الإسهام في تنمية الرحلات السياحية، وتحفيز السياح على اتباع السلوكيات الإيجابية في رحلاتهم مع تفعيل مبدأ المشاركة والعمل الجماعي، وتعزيز وعي ومشاركة المواطن والمقيم في المحافظة على المناطق الطبيعية، وحماية المقومات السياحية الطبيعية، من خلال مشاركة تفاعلية للزوار توضح كيفية الاستمتاع بالمواقع التراثية والأثرية والسياحية وتوزيع المطويات المتعلقة بالبرنامج.

كما ينظم البرنامج الوطني “عيش السعودية” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع فرع الهيئة بمنطقة الرياض، 10 رحلات سياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي بالتزامن مع إقامة الملتقى الرابع للطيران العام في مقر النادي في مطار الثمامة بالرياض؛ بهدف تعزيز مواطنة الشباب وانتمائهم لوطنهم من خلال مشاركتهم في رحلات تُمَكِّنهم من معرفة وطنهم وتاريخه بشكلٍ أعمق، وتسهم في تقوية ارتباطهم به؛ ليشاركوا في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته، والإسهام في بناء مستقبله.

وتشمل الرحلات زيارة جهات حكومية وخاصة ومقابلة المسؤولين فيها، وأيضًا زيارة مواقع تاريخية وأثرية ومواقع تراث عمراني ومتاحف وقصور الملك عبدالعزيز وقرى تراثية، بجانب التقاء المشاركين في الرحلات بعددٍ من الأهالي والمواطنين في الأماكن التي يزورنها، وزيارة مواقع التنمية والازدهار في مناطق المملكة.

يشار إلى أن منطقة الرياض تستقبل في موسم إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام، 6 مهرجانات وفعاليات سياحية، أطلقها شركاء مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بجهود وإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، واللجان المنظمة لتلك المهرجانات، وبرعايةٍ ودعمٍ من الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتتنوع هذه الفعاليات ما بين مهرجانات سياحية وتراثية وتسويقية ورياضية، وتتضمن فعاليات متنوعة من برامج ثقافية واجتماعية وصحراوية وبيئية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية والحرف اليدوية، وتتوجه لجميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب والعائلات.







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