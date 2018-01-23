ألكاتيل تطلق جيلًا جديدًا من هواتف A7 بالمنطقة

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أعلنت شركة ألكاتيل Alcatel، عن إضافة اثنين من الهواتف الجديدة إلى سلسلة هواتف A7، وهما هاتف A7 XL بالكاميرا المزدوجة والشاشة الكبيرة بقياس 6 إنش، وهاتف A7 بالأداء القوي وقدرة التصوير ذات الدقة العالية مع الأداء المتفوق في مجال الترفيه.

وقال كريستوف كورسي، المدير الإقليمي في ألكاتيل الشرق الأوسط: “صممت سلسلة هواتف A7 لمساعدة المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة على مد حياتهم بالقوّة التي يريدون من الهواتف الذكية، فهاتف A7 XL يتيح القدرة على التقاط صور أوضح وأكثر دقة واستعراض إبداعك فيها، بينما يقدّم A7 أداءً سريعًا في المهام المتعددة وتجربة ألعاب فيديو سلسة مع عمر بطارية طويل، وكلا الهاتفين يوفران تقنية متقدّمة وأداءً استثنائيًّا، إضافة إلى تصميم يخطف الأبصار ويشكّل محطةً بارزة في مسيرة ألكاتيل للهواتف الذكية”.

A7 XL: هاتف ذكي بكاميرا مزدوجة لتصوير احترافي

ويتميز هاتف A7 XL بتصميم متطور مع لمسة من المعدن النقي المصقول التي تضفي أناقةً إلى هيكل الجهاز بالجودة العالية، تكملّها شاشة بقياس 6 إنش بتقنية FHD IPS بنسبة أبعاد 16: 9 ودقة تبلغ 1080×1920 مع زجاج منحني بأبعاد 2.5 لتوفير حواف منحنية ومريحة تتيح القدرة على حمل الجهاز باليد بشكل أفضل، مع سماكة تبلغ 8.65 ملم ووزن 175 جرام.

ومن المزايا الرئيسية التي يحملها A7 XL هو تقنية الكاميرا المزدوجة. فمع الكاميرا ذات الدقة 12 ميجا بيكسل بالتركيز التلقائي والكاميرا الأخرى ذات دقة 2 ميجا بيكسل، يوفر هاتف A7 XL جودة رائعة للصور مع دقة متميزة. ويمكن للمستخدمين تغيير التركيز وخلفية الصورة مع التقاط كل لحظة بسرعة كبيرة ودقة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد عشاق صور السيلفي من الكاميرا الأمامية ذات الدقة 8 ميجا بيكسل مع تقنية الفلاش لالتقاط صور جميلة مع إضاءة طبيعية.

وباستخدام معالج MediaTek ثماني النوى ودعم الاتصال بالإنترنت عبر تقنية Cat4 4G LTE، يحقق هاتف A7 XL تجربة ترفيه لا تضاهى تكملها شاشة العرض بتقنية FHD. كما يضم الهاتف تقنية التعرف على بصمة الإصبع لتمكين تخصيص اختصار لخمس وظائف مختلفة، بما فيها الوضع الخاص الذي يمكن من خلاله حماية البيانات الحساسة في الجهاز مثل الصور أو التطبيقات.

ولتسريع التحول نحو الذكاء الاصطناعي، يأتي هاتف A7 XL بتقنية المساعد الشخصي من جوجل Google Assistant، وهي التقنية التي يمكن تفعيلها بالصوت وتعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكنها البحث عن المعلومات وإجراء خدمات مخصصة مثل الحجز في المطاعم وإرسال الرسائل وغيرها.

هاتف A7: تجربة رائعة من الوسائط المتعددة

يتميز التصميم المحسّن من هاتف A7 بغطاء خلفي فريد وشاشة بقياس 5.5 إنش ذات إضاءة معززة ولمسات نهائية أنيقة، مما يجعل من A7 الجديد هاتفًا أنيقًا بتصميم عصري.

ويحمل هاتف A7 كاميرا قوية بدقة 16 ميجا بيكسل من النوع f/2.0 وقدرة فائقة على التركيز السريع، مما يضمن تزويد المستخدمين بالقدرة على التقاط صور دقيقة ونقية في كل مرة. ويمتلك الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل توفر صور سيلفي رائعة ومكالمات فيديو نقية.

وكما يتيح هاتف A7 للمستخدمين القدرة على الوصول إلى أعلى مستويات السرعة من شبكات الاتصال الخلوي، فهو يدعم الاتصال بتقنية Cat4 4G LTE، إضافة إلى الاستمتاع بأداء سريع في حالات استخدام أكثر من تطبيق معًا أو لعب ألعاب الفيديو وذلك بفضل المعالج ثماني النوى وذاكرة الوصول العشوائي ذات السعة 4 ميجا بايت والذاكرة الخارجية بالسعة 32 جيجا بايت، مما يوفر تجربة ترفيه دون أي مشاكل أو تأخير في الأداء.

بطارية قوية وشحن سريع:

تحمل سلسلة هواتف A7 بطارية كبيرة بسعة 4000 ميلي أمبير ساعي مع دعم الشحن السريع 9V1.67A، وهو ما يتيح للمستخدمين القدرة على مد هاتفهم بالطاقة بشكل سريع حتى يتسنى لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالهاتف. فعلى سبيل المثال، يمكن لهاتف A7 XL الشحن حتى 50% خلال 40 دقيقة، في حين يصل هاتف A7 لشحن 37% خلال 30 دقيقة فقط، وهو ما يعني شحن أسرع بثلاث مرات من شحن 5V1A.

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة هواتف ألكاتيل A7 تمتلك شريحتي SIM وهي مزودة بميزة استنساخ التطبيقات، مما يوفر على المستخدمين عناء حمل هاتفين وتسجيل الدخول والخروج من الحسابات في حال كان لديهم حسابات متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي لكل رقم هاتف، وهو ما يوفّر فائدة كبيرة للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يحتاجون حسابين مختلفين لأغراض العمل والأغراض الشخصية، أو للذين يديرون أعمالًا مستقلة عن بعضها من خلال هاتف ذكي واحد.







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