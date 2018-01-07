أمازون تحذف التقييمات والتعليقات على كتاب النار والغضب

المواطن - متابعة

أقدم موقع شركة التجارة الإلكترونية “أمازون” على حذف التعليقات والتقييمات على كتاب “النار والغضب: ترامب في البيت الأبيض” للمؤلف مايكل وولف، بسبب عدم توافقها مع المبادئ التوجيهية للشركة.

وكشف موقع “كوارتز” الأميركي أن “أمازون” لم تعلن حتى الآن عدد التعليقات التي حذفتها وتخص كتاب النار والغضب، ولكن عدد التعليقات المتبقية منذ مساء الخميس يقارب 800 تعليق فقط.

وأكد الموقع أنه من الممكن أن تكون الشركة قد تعلمت من درس شهر سبتمبر الماضي عندما حذفت مئات التعليقات على مذكرات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة “هيلاري كلينتون”، حيث تفاجأت حينها بنحو 1500 تعليق معظمها تسخر من الكتاب.

وصرح جوناثان كارب ناشر كتاب النار والغضب بأنه من المستبعد جدًّا أن يقرأ 1500 شخص كتاب هيلاري بالكامل ليلة نشره ويخرجون فورًا بتقييم صارخ، سواء أكان رائعًا أم غير لائق”.

وفي وقت سابق، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على كتاب النار والغضب واصفًا نفسه بـ”عبقري راجح العقل جدًّا”.

وقال ترامب على “تويتر” ردًّا على كتاب النار والغضب الذي يشكك كذلك في أهليته لتولي رئاسة البيت الأبيض: إنه “في الواقع أكبر نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء”.

وتصدر كتاب نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض” قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، حيث يصور الكتاب وضعًا فوضويًّا في البيت الأبيض ورئيسًا لم يكن مستعدًّا كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته.

ونُشرت مقاطع من كتاب النار والغضب في العديد من وسائل الإعلام، وهو ما استدعى ردة فعل غاضبة من البيت الأبيض.







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