أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير تلفزيون عرعر

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، لمركز تلفزيون عرعر وإنتاج البرامج التي تبرز مقومات المنطقة في المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية كافة.

ووجه سموه، خلال استقباله مدير عام محطة تلفزيون عرعر خلف بن صالح القاران، بمكتبه في الإمارة، اليوم، بتشكيل لجنة من عدة جهات رسمية تشمل إمارة المنطقة، وجامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، وفرع وزارة الثقافة والإعلام، والنادي الأدبي، لإعادة تأهيل المكتبة العامة بعرعر بشكل يتناسب مع الاحتياجات لفئات المجتمع كافة ويناسب التطور الهائل في التقنية والنشر الإلكتروني.

من جهته عبر مدير محطة تلفزيون بعرعر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لتطوير عمل محطة تلفزيون عرعر.







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