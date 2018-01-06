المواطن ـ يحيى العمري ـ القنفذة:

تفاعل عدد كبير من المواطنين، مع وسم الأوامر الملكية، الذي تصدّر الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، رافعين عبارات الولاء للقيادة، والحمد والشكر لله عزَّ وجل، بما فضّل به على السعودية والسعوديين.

وأشاد نشطاء “تويتر”، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، فجر السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، بالأوامر الملكية، التي أثبتت أنَّ “القيادة رعاها الله تؤكد اهتمامها على تلمس احتياجات المواطن، والحرص على عدم تأثره بالإصلاحات الاقتصادية”.

واتّفق المواطنون على “إننا بالفعل أصبحنا أمام حكومة شابة؛ حيوية ومرنة في اتخاذ القرارات، لما يحقق مواصلة نموها وتقدمها. فالشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يوليانه لشعبهم الوفي على جميع المستويات”.

وأعرب مواطنون ومواطنات، عن بالغ سعادتهم وعظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على هذه اللفتة غير المستغربة من القيادة الرشيدة.

وتوشح الوسم بصور خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، مصحوب بعضها بالأناشيد الوطنية، وأخرى حملت عبارات “شكراً سلمان الخير”، وكذلك “أوامر الخير من ملك الخير” و أوامر الخير و أوامر الخير تشعل تويتر بالولاء والشكر والثناء للقيادة : #كلنا_سلمان_كلنا_محمد تشعل تويتر بالولاء والشكر والثناء للقيادة.

وأجمع المغردون على أنَّ “الأوامر الملكية أوامر خير شملت معظم شرائح المجتمع”، فيما طالب الكثيرون، القطاع الخاص، بإطلاق مبادراته، اقتداءً بالأوامر الملكية الكريمة، وبشكل عاجل، كما عودونا في تفاعلهم مع الأوامر الملكية السابقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :