أول تعليق من روحاني على التظاهرات ضد نظامه

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتظاهرين من ارتكاب أعمال عنف، خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية منذ أيام.

ويطالب الإيرانيون بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، فيما أكد روحاني في أول تعليق له على التظاهرات: “النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر. الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع”.

وتابع روحاني في اجتماع حكومي: “الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة، وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية”.

واعتبر روحاني أنه لا يحق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التعاطف مع المحتجين الإيرانيين.







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