“إتش إس بي سي” يرفض لعب دور في إصدار جديد لسندات دولارية لقطر

المواطن ـ الرياض:

أكدت وكالة رويترز أن بنك “إتش إس بي سي” رفض لعب دور رئيس في إصدار جديد لسندات دولارية، تخطط له قطر التي تواجه أزمة مع جيرانها بسبب رعايتها الأنشطة والجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أنَّه “تخطط الحكومة القطرية حاليًا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضًا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح”.

وبيّنت أنَّ “إتش إس بي سي”، الذي رتَّب كل إصدارات السندات السيادية تقريبًا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة؛ ما يعكس نهجًا أكثر حذرًا تتبعه البنوك في المنطقة.

من جانبه، كشف أحد المصادر لرويترز أنَّ “هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة، كل بنك يحلها بطريقته الخاصة”.

ولفت إلى أنَّه عندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، الذي جمعت فيه 9 مليارات دولار، اضطلع “إتش إس بي سي” بدور قيادي إلى جانب “جيه.بي مورغان” وبنك أوف طوكيو -ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.

وقال مصرفيون مطلعون على العملية: إن قطر تقترب حاليًا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدارٍ للسندات، الذي قد يبلغ نحو 9 مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتًا بعضها.

وقرر إتش إس بي سي عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدَّين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد أكدت أن قطر وجَّهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدَّين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :